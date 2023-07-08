Песков назвал возвращение командиров «Азова» на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции

Возвращение из Турции на Украину командиров украинской бригады «Азов»* является нарушением договоренностей со стороны Анкары и Киева, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





Представитель Кремля напомнил, что командиры «Азова» должны были находиться на территории Турции до окончания российско-украинского конфликта. По его словам, Россию никто не уведомил о передаче украинских офицеров.





Песков также сказал, что решение вернуть на Украину командиров «Азова» в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами контрнаступления ВСУ. Кроме того, он заявил, что на Турцию оказывали большое давление перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе, Анкара как член альянса проявляет с ним солидарность, Москва «все прекрасно понимает». Однако нарушение договоренностей «никого не красит», добавил Песков.





О возвращении офицеров «Азова» Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря и Олега Хоменко, а также командиров 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского и командира 12-й бригады Нацгвардии Дениса Шлеги 8 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.





Прокопенко, Паламарь, Хоменко, Волынский и Шлега оказались в Турции после обмена пленными в сентябре 2022 года. Москва тогда получила более 50 пленных, в том числе украинского политика Виктора Медведчука, Киев — свыше 200.





*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.