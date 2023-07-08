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Песков назвал возвращение командиров «Азова» на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
По его словам, Россию не ставили в известность о передаче офицеров украинской бригады undefined
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Песков назвал возвращение командиров «Азова» на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции

По его словам, Россию не ставили в известность о передаче офицеров украинской бригады

Возвращение из Турции на Украину командиров украинской бригады «Азов»* является нарушением договоренностей со стороны Анкары и Киева, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Представитель Кремля напомнил, что командиры «Азова» должны были находиться на территории Турции до окончания российско-украинского конфликта. По его словам, Россию никто не уведомил о передаче украинских офицеров.


Песков также сказал, что решение вернуть на Украину командиров «Азова» в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами контрнаступления ВСУ. Кроме того, он заявил, что на Турцию оказывали большое давление перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе, Анкара как член альянса проявляет с ним солидарность, Москва «все прекрасно понимает». Однако нарушение договоренностей «никого не красит», добавил Песков.


О возвращении офицеров «Азова» Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря и Олега Хоменко, а также командиров 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского и командира 12-й бригады Нацгвардии Дениса Шлеги 8 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.


Прокопенко, Паламарь, Хоменко, Волынский и Шлега оказались в Турции после обмена пленными в сентябре 2022 года. Москва тогда получила более 50 пленных, в том числе украинского политика Виктора Медведчука, Киев — свыше 200.


*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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Зеленский сообщил о возвращении на Украину из Турции командиров «Азова»

Офицеры должны были оставаться в Турции до окончания конфликта под гарантии Эрдогана 8 июля 2023
Dailystorm - Зеленский сообщил о возвращении на Украину из Турции командиров «Азова»
#турция #песков #украина #рф #азов
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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