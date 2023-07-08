Politico: В НАТО растет тревога по поводу того, какой ценой можно продолжать поддерживать Украины

Среди многих союзников Соединенных Штатов по НАТО растет тревога по поводу того, как долго и какой ценой можно продолжать поддерживать Украину. Об этом пишет газета Politico.





В самих США все больше республиканцев среди членов Конгресса и участников президентской гонки выступают против военной помощи Украине, пишет издание.





Politico напоминает, что на следующий неделе в Вильнюсе состоится саммит НАТО. На встрече лидеров стран — участниц альянса в столице Литвы проявятся острые разногласия относительно того, следует ли показать Украине путь на вступление в НАТО, отмечает газета.





Саммит НАТО в Литве пройдет 11-12 июля. В конце июня замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев хочет получить приглашение в НАТО на предстоящей встрече, в противном случае украинский лидер Владимир Зеленский не поедет на мероприятие. В середине июня генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Украина не получит приглашение в альянс на саммите, вместо этого союзники обсудят, как приблизить членство Киева.