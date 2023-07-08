Зеленский сообщил о возвращении на Украину из Турции командиров «Азова»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращается из Турции на родину вместе с несколькими офицерами, в том числе тремя командирами бригады «Азов»* — Денисом Прокопенко, Святославом Паламарем и Олегом Хоменко. Также на Украину возвращаются командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.





На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Зеленского, он вместе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком встречает офицеров в аэропорту, затем общается с ними в самолете.





Прокопенко, Паламарь, Хоменко, Волынский и Шлега оказались в Турции после обмена пленными в сентябре 2022 года. Москва тогда получила более 50 пленных, в том числе украинского политика Виктора Медведчука, Киев — свыше 200. Пятеро украинских офицеров до завершения конфликта должны были остаться в Турции под гарантии президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.





*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.