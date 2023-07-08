Байден предупредил Си Цзиньпина о зависимости Китая от инвестиций с Запада после его встречи с Путиным

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что посоветовал председателю КНР Си Цзиньпину быть осторожнее после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку Китай зависит от западных инвестиций.





Байден заявил китайскому лидеру, что это не угроза, а наблюдение, слова президента США приводит агентство Reuters. Глава Белого дома также сказал, что с начала СВО из России ушли 600 американских корпораций. По его словам, Си Цзиньпин выслушал это и «не стал спорить».





Си Цзиньпин посетил Россию 20-22 марта. По итогам переговоров лидеры РФ и Китая подписали совместное заявление о стратегическом взаимодействии и углублении отношений двух стран, а также заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.