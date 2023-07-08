Медведев назвал Байдена умирающим дедом, который хочет «прихватить» на тот свет миллиарды людей

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что президент США Джо Байден, «одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед», решил «красиво уйти», спровоцировав ядерную войну и «прихватив с собой на тот свет» половину человечества. Так экс-президент России отреагировал на решение Соединенных Штатов передать Украине кассетные боеприпасы.





Медведев напомнил недавние слова Байдена о том, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в июне 2021 года отказался давать гарантии неприсоединения Украины к НАТО. Потом США «позорно бежали» из Афганистана, затем, чтобы скрыть неудачу, «разорили» экономику Европы, впоследствии поставили на Украину сотни тонн оружия и «развязали» затяжной конфликт с Россией, написал Медведев в своем Telegram-канале.





По словам зампреда Совбеза, Соединенные Штаты исчерпали ресурсы для военной поддержки Украины, поэтому обещают кассетные боеприпасы и «манят» ее «натовской перспективой». Медведев считает, что вступление Киева в Североатлантический альянс приведет к третьей мировой войне.





Самое простое объяснение, почему США поддерживают Украину, заключается в том, что это курс любого американского лидера и «глубинного правительства» Соединенных Штатов, написал Медведев. Он также предположил, что Байден — «больной старик, пребывающий в тугой деменции».





США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов 7 июля. В Белом доме заявили, что запасы артиллерийских снарядов истощились за время конфликта, на наращивание их производства потребуется время, поэтому передача кассетных боеприпасов — временная мера.





Кассетные боеприпасы снаряжены большим количеством разрывных суббоеприпасов. Эти снаряды имеют широкую зону поражения и особенно опасны при использовании в густонаселенных районах, поскольку часть суббоеприпасов не взрывается и угрожает жизни и здоровью людей долгие годы после окончания боевых действий.