Новости
Новости
St
Медведев назвал Байдена умирающим дедом, который хочет «прихватить» на тот свет миллиарды людей
Бывший президент России прокомментировал решение США поставить Украине кассетные боеприпасы undefined
Новости

Медведев назвал Байдена умирающим дедом, который хочет «прихватить» на тот свет миллиарды людей

Бывший президент России прокомментировал решение США поставить Украине кассетные боеприпасы

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что президент США Джо Байден, «одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед», решил «красиво уйти», спровоцировав ядерную войну и «прихватив с собой на тот свет» половину человечества. Так экс-президент России отреагировал на решение Соединенных Штатов передать Украине кассетные боеприпасы.


Медведев напомнил недавние слова Байдена о том, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в июне 2021 года отказался давать гарантии неприсоединения Украины к НАТО. Потом США «позорно бежали» из Афганистана, затем, чтобы скрыть неудачу, «разорили» экономику Европы, впоследствии поставили на Украину сотни тонн оружия и «развязали» затяжной конфликт с Россией, написал Медведев в своем Telegram-канале.


По словам зампреда Совбеза, Соединенные Штаты исчерпали ресурсы для военной поддержки Украины, поэтому обещают кассетные боеприпасы и «манят» ее «натовской перспективой». Медведев считает, что вступление Киева в Североатлантический альянс приведет к третьей мировой войне.


Самое простое объяснение, почему США поддерживают Украину, заключается в том, что это курс любого американского лидера и «глубинного правительства» Соединенных Штатов, написал Медведев. Он также предположил, что Байден — «больной старик, пребывающий в тугой деменции».


США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов 7 июля. В Белом доме заявили, что запасы артиллерийских снарядов истощились за время конфликта, на наращивание их производства потребуется время, поэтому передача кассетных боеприпасов — временная мера.


Кассетные боеприпасы снаряжены большим количеством разрывных суббоеприпасов. Эти снаряды имеют широкую зону поражения и особенно опасны при использовании в густонаселенных районах, поскольку часть суббоеприпасов не взрывается и угрожает жизни и здоровью людей долгие годы после окончания боевых действий.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Глава МИД Германии Бербок выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов

Она напомнила, что Берлин привержен конвенции об их запрете 7 июля 2023
Dailystorm - Глава МИД Германии Бербок выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов
#специальная военная операция #дмитрий медведев #сша #рф #украина #джо байден
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»