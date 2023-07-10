В Белом доме опровергли свою причастность к передаче Киеву командиров нацбатальона «Азов»

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США «не принимали участия» в передаче боевиков националистического батальона «Азов»* Турцией Украине и «не могут высказываться на тему того, чего таким образом пытался достичь Эрдоган».





8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении на Украину из Турции пяти командиров «Азова», которые должны были оставаться там до окончания конфликта.





В Кремле эти действия назвали абсолютным нарушением достигнутых ранее договоренностей, как с турецкой стороны, так и со стороны украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сказал, что решение вернуть на Украину командиров «Азова» связано с провалами контрнаступления ВСУ.





Прокопенко, Паламарь, Хоменко, Волынский и Шлега оказались в Турции после обмена пленными в сентябре 2022 года. Москва тогда получила более 50 пленных, в том числе украинского политика Виктора Медведчука, Киев — свыше 200.





*«Азов» — нацбатальон, признан террористической организацией и запрещен в РФ