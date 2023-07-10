Politico: Страны НАТО начали экстренно согласовывать гарантии безопасности для Украины

Газета Politico со ссылкой на четырех должностных лиц пишет, что страны НАТО, такие как США, Великобритания, Франция и Германия срочно начали переговоры с Киевом, а также союзниками по ЕС и «Большой семерки». Они хотят успеть согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом альянса в Вильнюсе 11-12 июля, сообщает издание.





Собеседники газеты считают, что власти рассматривают возможность создать «зонтик» из стран, желающих предоставить Киеву постоянную военную помощь и определиться по двусторонним обязательствам с Украиной. Вместе с тем, источники, знакомые с ходом переговорного процесса, считают, что Киев «вряд ли получит твердые обещания» по вхождению в состав Североатлантического альянса.





9 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британскому телеканалу Sky News, что члены блока на предстоящем саммите в Литве выступят с единой позицией по вопросу вступления Украины в состав военного альянса. Он подчеркнул, что хотя «многие союзники имеют различные позиции и взгляды», но сила НАТО состоит в том, что «мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла».





Ранее Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что «двери альянса остаются открыты». Саммит в литовской столице пройдет 11-12 июля.