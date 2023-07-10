В Кемерове суд приговорил к условным срокам полицейских, проигнорировавших вызов во время убийства студентки

Заводский районный суд приговорил пятерых сотрудников ГУ МВД в Кемерове на сроки от полутора до двух лет условно по делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Полицейские обвинялись в игнорировании вызова, когда совершалось преступление.





Фигурантами уголовного дела стали пять человек. Это два полицейских, дежуривших в районном отделе полиции в ночь убийства, и три сотрудницы дежурной части городского УМВД.





Майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарева получили по два года условно. Диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева приговорены к 1,5 года лишения свободы условно.





По версии следствия, в январе 2020 года полицейские, находясь на рабочем месте, получили сигнал о том, что в одной из квартир многоквартирного дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики девушки о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили оперативную группу для его проверки.





В результате в квартире было совершено убийство 23-летней студентки ее бывшем парнем. Убийца был задержан на месте преступления. Ранее правозащитники высказывали опасение, что полицейские могут избежать «справедливого наказания» и отделаться штрафом за халатность.