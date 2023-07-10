В Китае мужчина напал с ножом на детский сад, жертвами стали шесть человек

В китайской провинции Гуандун мужчина с ножом напал на детский сад. Как сообщает Би-би-си, его жертвами стали шесть человек, один получил ранения. 25-летнего злоумышленника удалось задержать.





Трагедия произошла около 07:40 по местному времени (02:40 мск). Полицейские не раскрывают подробностей нападения и личности жертв. Также неизвестно, есть ли среди них дети. По версии правоохранительных органов, атака на дошкольное учреждение была умышленной.





8 июля молодой человек на скутере начал беспорядочную стрельбу по прохожим в Нью-Йорке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию. Жертвой стрелка стал 87-летний мужчина. Еще три человека получили ранения.





Представители правоохранительных органов позже сообщили, что задержали злоумышленника. Известно, что ему 21 год. Мотивы стрелка выясняются.