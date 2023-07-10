Новости
Новости
St
Минобороны России: Украина безуспешно пыталась ударить ракетами С-200 по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях
Атаки отразили силы ПВО и РЭБ, уточнили в ведомстве undefined
Новости

Минобороны России: Украина безуспешно пыталась ударить ракетами С-200 по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях

Атаки отразили силы ПВО и РЭБ, уточнили в ведомстве

В Министерстве обороны РФ сообщили, что Киев 9 июля пытался ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200, однако Российская армия отразила атаки противника. 


По словам начальника главного штаба ВКС, одна из ракет С-200, запущенных Киевом, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области.


Ракеты были специально переоборудованы в ударный вариант. Российские средства ПВО уничтожили две из них, еще две ракеты были ликвидированы РЭБ. Жертв и разрушений нет.


Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заслушал доклад и поставил задачу организовать работу по выявлению позиций С-200 и ударных средств противника, планировать их упреждающее поражение. Также он приказал в кратчайшие сроки дополнительно повысить защиту объектов от ударов с воздуха.


9 июля глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что между местными городами Каменск и Донецк была сбита украинская ракета. По его словам, обошлось без жертв. 


Также губернатор Брянской области Александр Богомаз в этот день рассказал, что силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что в результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Власти Крыма сообщали и о сбитой ракете в районе Керчи.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Медведев предупредил о возможности российского удара по АЭС Украины и ядерным объектам Восточной Европы

Таким образом он высказался о потенциальном ударе ВСУ по Десногорской АЭС 9 июля 2023
Dailystorm - Медведев предупредил о возможности российского удара по АЭС Украины и ядерным объектам Восточной Европы
#ракета #украина #минобороны рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»