Минобороны России: Украина безуспешно пыталась ударить ракетами С-200 по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях

В Министерстве обороны РФ сообщили, что Киев 9 июля пытался ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200, однако Российская армия отразила атаки противника.





По словам начальника главного штаба ВКС, одна из ракет С-200, запущенных Киевом, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области.





Ракеты были специально переоборудованы в ударный вариант. Российские средства ПВО уничтожили две из них, еще две ракеты были ликвидированы РЭБ. Жертв и разрушений нет.





Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заслушал доклад и поставил задачу организовать работу по выявлению позиций С-200 и ударных средств противника, планировать их упреждающее поражение. Также он приказал в кратчайшие сроки дополнительно повысить защиту объектов от ударов с воздуха.





9 июля глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что между местными городами Каменск и Донецк была сбита украинская ракета. По его словам, обошлось без жертв.





Также губернатор Брянской области Александр Богомаз в этот день рассказал, что силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что в результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Власти Крыма сообщали и о сбитой ракете в районе Керчи.