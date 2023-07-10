Российский доброволец рассказал, как ВСУ гонят пленных солдат на минные поля

Российский доброволец с позывным Топаз сообщил, что украинские военные гонят пленных солдат из РФ на «разминирование» полей. Такая ситуация наблюдается на Запорожском направлении для разведки позиций войск противника, сказал Топаз.





Мужчина рассказал РИА Новости, что попал в плен к подразделению «Скала» на Донецком направлении и подвергался избиениям и унижениям. Также бойцы ВСУ заставляли пленного копать оборонительные сооружения.





Спустя время «Скале» поступил приказ переместиться на Запорожское направление. Задача ВСУ заключалась в разведке позиции войск России. По словам добровольца, его и еще одного пленного взяли ночью на задание «в качестве разминирования».





«Чтобы мы впереди шли, и если вдруг взорвался кто-то, то взорвался я и сзади который за мной идет второй пленный», — пояснил Топаз.





Он отметил, что российские позиции на Запорожском направлении хорошо укреплены, а подходы к ним плотно заминированы. В результате украинские военные несут существенные потери.





Топаз добавил, что российских пленных без оружия и бронежилетов заставляли идти на расстоянии минимум восьми метров перед пехотой ВСУ. Тогда, по словам добровольца, украинское подразделение пыталось подобраться на максимально близкое расстояние к российским позициям, но было обнаружено, и штурма не вышло.





После этого несколько человек из украинского подразделения «Скала» погибли, а Топазу удалось сбежать, российские военнослужащие освободили его. Мужчина добавил, что второй военнопленный, которого бойцы ВСУ отправили на «разминирование» вместе с ним, подорвался на мине и погиб на месте.