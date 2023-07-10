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На президентских выборах в Узбекистане победил действующий лидер страны Мирзиеев
По предварительным данным, он набрал 87,05% голосов Шавкат Мирзиеев
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На президентских выборах в Узбекистане победил действующий лидер страны Мирзиеев

По предварительным данным, он набрал 87,05% голосов

Шавкат Мирзиеев Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, по предварительным подсчетам ЦИК республики, победил на президентских выборах с 87,05% голосов избирателей. Об этом рассказал на брифинге председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.


По закону страны кандидат, набравший 50% голосов плюс один голос, считается избранным главой государства, сказал глава ЦИК. 


Первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, выдвинутая Социал-демократической партией «Адолат» («Справедливость»), набрала 4,43%, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов — 4,02%, а за главу Экологической партии Абдушукура Хамзаева проголосовали 3,74% избирателей.


Выборы в Узбекистане прошли 9 июля и стали досрочными. 30 апреля в стране прошел референдум о поправках к конституции. Срок правления президента увеличили с пяти до семи лет. 


Из-за реформы прежние сроки действующего президента обнулились, теперь Мирзиеев будет находиться у власти минимум до 2030-го, а если пойдет на следующие выборы — до 2037 года.

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#цик #политика #узбекистан #выборы президента
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