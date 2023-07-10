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На «Московских ярмарках» можно купить костромские сыры и овощи из Белгорода
Фрукты и ягоды завозятся из экологически чистых регионов undefined
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На «Московских ярмарках» можно купить костромские сыры и овощи из Белгорода

Фрукты и ягоды завозятся из экологически чистых регионов

Павильоны «Московских ярмарок» открыты во многих районах столицы. Саранская улица в Москве — не исключение. Здание построено в индийском стиле, а также окружено живописным сквером, где можно после покупок прогуляться на свежем воздухе. Сюда захочется возвращаться снова и снова. 

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Прийти сюда стоит за ароматным медом, качественными сухофруктами, свежими ягодами и овощами. В качестве напитков здесь всегда можно выбрать разные сорта чая, кофе и даже какао. 


Отличительная особенность «Московских ярмарок» — это локальные, местные продукты, с душой выращенные на грядках, на полях и в теплицах. Например, здесь можно приобрести огурцы и помидоры из Белгородской области, сыры из Костромы, и даже рыбу, выловленную у побережья Сахалина. 


Одних томатов предлагают порядка 50 сортов, а запах клубники, малины и других свежесобранных ягод чувствуется даже за сотни метров. Вся продукция натуральная и проходит тщательный контроль. Каждый постоянный посетитель «Московских ярмарок» знает, что в качестве товара можно быть уверенным на все 100%.


Павильоны расположены в людных местах и рядом с метро, так что многие заходят сюда каждый день, например, после работы, и всегда покупают что-то вкусное. Адреса павильонов проекта вы найдете на сайте

#московские ярмарки #москва #торговля #ярмарка
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