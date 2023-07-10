На «Московских ярмарках» можно купить костромские сыры и овощи из Белгорода

Прийти сюда стоит за ароматным медом, качественными сухофруктами, свежими ягодами и овощами. В качестве напитков здесь всегда можно выбрать разные сорта чая, кофе и даже какао.





Отличительная особенность «Московских ярмарок» — это локальные, местные продукты, с душой выращенные на грядках, на полях и в теплицах. Например, здесь можно приобрести огурцы и помидоры из Белгородской области, сыры из Костромы, и даже рыбу, выловленную у побережья Сахалина.





Одних томатов предлагают порядка 50 сортов, а запах клубники, малины и других свежесобранных ягод чувствуется даже за сотни метров. Вся продукция натуральная и проходит тщательный контроль. Каждый постоянный посетитель «Московских ярмарок» знает, что в качестве товара можно быть уверенным на все 100%.





Павильоны расположены в людных местах и рядом с метро, так что многие заходят сюда каждый день, например, после работы, и всегда покупают что-то вкусное. Адреса павильонов проекта вы найдете на сайте.