Путин поздравил с убедительной победой на выборах президента Узбекистана Мирзиеева

Российский лидер Владимир Путин поздравил своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева в связи с переизбранием его на должность президента. Путин отметил, что Москва высоко ценит «принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана».





В тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на официальном сайте пресс-службы Кремля, Путин отметил «высокий политический авторитет» Мирзиеева. По мнению президента России, победа коллеги на выборах свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого им курса масштабных преобразований.





Эти действия Мирзиеева направлены на «дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение ее международных позиций, защиту прав и интересов граждан», отметил Путин.





Он также пожелал Мирзиееву крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности на посту главы государства.





Выборы в Узбекистане прошли 9 июля и стали досрочными. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по итогам выборов переизбран на новый срок. Это были первые выборы главы государства после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По данным ЦИК республики, Мирзиеев получил 87,05% голосов избирателей.





Всего в голосовании участвовали 15 651 405 человек, или 79,8% от зарегистрированных избирателей, заявил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев. Он сказал, что выборы прошли открыто, прозрачно и демократично и никто не вмешивался и не препятствовал работе комиссии. Теперь Мирзиеев будет находиться у власти минимум до 2030 года, а если пойдет на следующие выборы — до 2037-го.