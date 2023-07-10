Новости
Новости
St
Путин поздравил с убедительной победой на выборах президента Узбекистана Мирзиеева
Российский лидер указал на «высокий политический авторитет» и народную поддержку своего коллеги undefined
Новости

Путин поздравил с убедительной победой на выборах президента Узбекистана Мирзиеева

Российский лидер указал на «высокий политический авторитет» и народную поддержку своего коллеги

Российский лидер Владимир Путин поздравил своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева в связи с переизбранием его на должность президента. Путин отметил, что Москва высоко ценит «принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана».


В тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на официальном сайте пресс-службы Кремля, Путин отметил «высокий политический авторитет» Мирзиеева. По мнению президента России, победа коллеги на выборах свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого им курса масштабных преобразований.


Эти действия Мирзиеева направлены на «дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение ее международных позиций, защиту прав и интересов граждан», отметил Путин.


Он также пожелал Мирзиееву крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности на посту главы государства.


Выборы в Узбекистане прошли 9 июля и стали досрочными. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по итогам выборов переизбран на новый срок. Это были первые выборы главы государства после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По данным ЦИК республики, Мирзиеев получил 87,05% голосов избирателей.


Всего в голосовании участвовали 15 651 405 человек, или 79,8% от зарегистрированных избирателей, заявил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев. Он сказал, что выборы прошли открыто, прозрачно и демократично и никто не вмешивался и не препятствовал работе комиссии. Теперь Мирзиеев будет находиться у власти минимум до 2030 года, а если пойдет на следующие выборы — до 2037-го.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

На президентских выборах в Узбекистане победил действующий лидер страны Мирзиеев

По предварительным данным, он набрал 87,05% голосов 10 июля 2023
Dailystorm - На президентских выборах в Узбекистане победил действующий лидер страны Мирзиеев
#политика #поздравление #выборы президента #узбекистан #путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»