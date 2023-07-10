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Умер мужчина, которого на Арбате толкнул друг историка Понасенкова
55-летний Олег Дибров больше месяца находился в коме undefined
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Умер мужчина, которого на Арбате толкнул друг историка Понасенкова

55-летний Олег Дибров больше месяца находился в коме

Telegram-канал «112» пишет, что в больнице скончался юрист Олег Дибров, который пострадал при потасовке с приятелем историка Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом) Рамисом Зариповым. 


6 июня друг блогера и ученого Понасенкова во время прогулки по Арбату толкнул мужчину, после чего тот упал и ударился головой. Врачи диагностировали у Диброва открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа, а также отек головного мозга. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». 


По словам самого Понасенкова, во время прогулки к нему с товарищем подошел какой-то «грязный алкаш» и начал приставать. Приятель историка оттолкнул пьяного хулигана, тот упал на асфальт. После этого, как сообщил Понасенков, он вызвал полицию и у правоохранителей не возникло к нему никаких вопросов.


Историк признался, что «не понимает, откуда взялась эта глупость» на интернет-просторах о его якобы участии в конфликте с незнакомцем в центре столицы. Понасенков рассказал, что 6 июня гулял по переулкам старого Арбата, «фотографировался как обычно с поклонниками» и настроение было просто отличное.

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Драки не было, полиция — изумительная: историк Понасенков озвучил свою версию конфликта с «грязным алкашом» в Москве

Режиссер сообщил, что не трогал пьяного мужчину, который приставал к нему и его приятелю, и вызвал полицию после инцидента 7 июня 2023
Dailystorm - Драки не было, полиция — изумительная: историк Понасенков озвучил свою версию конфликта с «грязным алкашом» в Москве
#москва #понасенков #конфликт #арбат
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