Украинская армия обстреляла детсад, магазин и почту в Брянской области

Украинские военные обстреляли ряд объектов в селе Куршановичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Он уточнил, что из-за обстрелов оказались повреждены детский сад, магазин, здание почты и два жилых дома.





Губернатор Брянской области заверил, что из местных жителей никто не погиб и не ранен. В настоящий момент оперативные службы работают на месте обстрела, добавил Богомаз.





Село Куршановичи расположено примерно в 10 километрах от границы с Украиной. Численность населения — около 200 человек.





Ранее, 9 июля, Богомаз сообщил, что силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты Вооруженных сил Украины. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. По словам губернатора, обошлось без пострадавших.