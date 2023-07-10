Танк распугал отдыхающих на пляже под Тюменью

Местный портал «72.ru» пишет, что бронетехника появилась на пляже, где отдыхало много людей с детьми, утром 10 июля. В Сеть попало видео, как на глазах изумленных местных жителей танк двигается на высокой скорости, оставляя после себя клубы дыма.





Совершив несколько кругов по пляжу, танк выдвинулся обратно в расположение находящейся неподалеку воинской части.





В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище сообщили изданию, что танк «просто пробивал, так сказать, дорогу», поскольку в районе пляжа планируются учения со спецтехникой. «Танк выехал, развернулся и уехал обратно. Никого он там не гонял, ничего не делал», — утверждают в ТВВИКУ.





Один из отдыхающих рассказал изданию «Подъем», что на этом озере жители Тюмени загорают из года в год, но на днях военные из Тюменского высшего военно-инженерного командного училища «перекопали все въезды на пляж, так как они думают, что это их территория».





В самом военном училище напомнили, что на озере запрещено находиться гражданским, однако из-за жары «люди все равно как-то бросают машины, идут пешком и там находятся». В училище добавили, что никто никого не прогонял, это прерогатива полиции, а не военных.