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Танк распугал отдыхающих на пляже под Тюменью
Это место определено для проведения учений, находиться гражданским на нем запрещено, заявили в Минобороны undefined
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Танк распугал отдыхающих на пляже под Тюменью

Это место определено для проведения учений, находиться гражданским на нем запрещено, заявили в Минобороны

Под Тюменью на дикий пляж у озера Андреевского на высокой скорости выехал танк и распугал отдыхающих. В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище заявили, что эта территория принадлежит Минобороны, купаться и находиться там запрещено.

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Местный портал «72.ru» пишет, что бронетехника появилась на пляже, где отдыхало много людей с детьми, утром 10 июля. В Сеть попало видео, как на глазах изумленных местных жителей танк двигается на высокой скорости, оставляя после себя клубы дыма.


Совершив несколько кругов по пляжу, танк выдвинулся обратно в расположение находящейся неподалеку воинской части.


В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище сообщили изданию, что танк «просто пробивал, так сказать, дорогу», поскольку в районе пляжа планируются учения со спецтехникой. «Танк выехал, развернулся и уехал обратно. Никого он там не гонял, ничего не делал», — утверждают в ТВВИКУ.


Один из отдыхающих рассказал изданию «Подъем», что на этом озере жители Тюмени загорают из года в год, но на днях военные из Тюменского высшего военно-инженерного командного училища «перекопали все въезды на пляж, так как они думают, что это их территория».


В самом военном училище напомнили, что на озере запрещено находиться гражданским, однако из-за жары «люди все равно как-то бросают машины, идут пешком и там находятся». В училище добавили, что никто никого не прогонял, это прерогатива полиции, а не военных.

#пляж #тюмень #танк #учения
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