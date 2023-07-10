Песков рассказал о встрече в Кремле Путина с Пригожиным 29 июня

Президент России Владимир Путин 29 июня в Кремле общался с бизнесменом Евгением Пригожиным, называющим себя основателем ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что разговор длился около трех часов.





Таким образом Песков прокомментировал статью издания Liberation о состоявшейся после событий 24 июня встрече Путина с Пригожиным. Официальный представитель Кремля подтвердил журналистам, что российский лидер «имел такую встречу».





По словам Пескова, Путин пригласил в Кремль 35 человек — всех командиров отрядов и руководство вагнеровцев, включая самого Пригожина.





Президент на встрече 29 июня выслушал объяснения командиров ЧВК «Вагнер» и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения.





В Кремле отметили, что сами командиры «акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, а также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину».





24 июня Пригожин объявил, что вагнеровцы блокировали Ростов-на-Дону. Бизнесмен потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба. Против Пригожина открыли уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Путин назвал действия руководства ЧВК «Вагнер» предательством и ударом в спину.





Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин заявил, что решил остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Путин 26 июня выразил признательность Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. 27 июня ФСБ прекратила уголовное дело против Пригожина о попытке мятежа.





По словам Лукашенко, в недавнем разговоре с ним Пригожин говорил о планах «работать во благо России и выполнять свой долг до конца». Белорусский президент отметил, что Путин не будет «мочить» Пригожина. Лукашенко добавил, что не следует считать его российского коллегу зловредным и злопамятным.