Представители Министерства обороны России заявили, что на фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине киевские власти усилили вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.





Согласно статистике, предоставленной министерством, с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на Украину официально прибыли 11 675 иностранных наемников из 84 государств.





28 мая Минобороны сообщило, что российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Богодухов Харьковской области.





16 апреля Российская армия на Донецком направлении уничтожила пункт временной дислокации иностранного легиона, а также склад боеприпасов ВСУ. 8 апреля официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили за сутки на Донецком направлении до 370 украинских военнослужащих и наемников.