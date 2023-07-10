ФСБ проверит поэтессу Веру Полозкову на предмет оправдания терроризма из-за слов о Прилепине

Федеральная служба безопасности займется проверкой в отношении поэтессы Веры Полозковой на предмет «публичных призывов к осуществлению террористической деятельности». Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в своем Telegram-канале. Ранее парламентарий просила Генпрокуратуру проверить высказывания Полозковой на наличие признаков преступления из-за слов о теракте против писателя и политика Захара Прилепина.





В своем Telegram-канале Ямпольская опубликовала фото документа, который ей был направлен из Генпрокуратуры. Ведомство известило депутата, что ее обращение касательно Полозковой направлено «по подведомственности в ФСБ для проверки изложенных доводов и информирования вас о результатах».





Поводом для проверки Полозковой послужило недавнее интервью телеканалу «Дождь» (признан иностранным агентом), где она рассказала о реакции на подрыв машины Прилепина. В ответ на вопрос, выпила ли Полозкова шампанского после этой новости, поэтесса тогда призналась: «Недотянули до шампанского. Максимум пивко».





Полозкову просили признать иностранным агентом, а также проверить на предмет спонсирования ВСУ, призывов к совершению терактов и дискредитации Российской армии. Сама Полозкова покинула Россию в марте прошлого года.





Ранее Ямпольская отмечала, что «если будет возбуждено уголовное дело, мы не увидим госпожу Полозкову в России», и это, по мнению депутата, «бонус приятный». Она добавила, что судимость Полозковой не позволит ей «жить там, а зарабатывать здесь».





В 2017 году Полозкова писала в соцсетях, что выпьет шампанское в случае гибели Захара Прилепина. Тогда писатель занимал должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР. В июньском интервью «Дождю» поэтесса уже говорила, что «никакой радости, никакого злорадства» в день покушения на Прилепина она не почувствовала.





В декабре 2022 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что юристы проверяют высказывания Полозковой в интервью Юрию Дудю (признан иностранным агентом) на предмет дискредитации Российской армии. Во время разговора поэтесса критически высказалась о действиях российских сил в Донбассе.





Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая. Машина, за рулем которой он находился, взорвалась в Нижегородской области. Писатель был ранен, а его охранник и друг Александр Шубин погиб. За несколько минут до инцидента Прилепин высадил из автомобиля свою дочь.





СКР возбудил уголовное дело о теракте. По подозрению в покушении на Прилепина задержан уроженец Украины Александр Пермяков. Мужчину обвинили в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств.





6 июня президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества за мужество и самоотверженность, которые он проявил при исполнении гражданского долга. Путин также наградил орденом Мужества посмертно Александра Шубина — соратника Прилепина, который служил вместе с писателем до и после начала СВО, в том числе и в составе батальона Росгвардии «Оплот».