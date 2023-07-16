Годовалый ребенок упал с четвертого этажа в Москве, пока его мать спала

Найдена мать годовалого мальчика, которого обнаружили у дома на Сельскохозяйственной улице в Москве, сообщает столичная прокуратура. Женщина объяснила, что с малышом находилась в квартире, уснула и он выпал из окна с четвертого этажа. В прокуратуре уточнили, что матери 24 года.





Проходившая мимо дома женщина услышала плач ребенка и позвонила в экстренные службы, говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.





Малыша нашли под окнами дома на Сельскохозяйственной улице днем 16 июля. Мальчик не получил видимых телесных повреждений. Его госпитализировали. Прокуратура сообщила о проверке.