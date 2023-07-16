Пять человек погибли в крупном ДТП в Пермском крае

На трассе в Большесосновском районе Пермского края столкнулись три автомобиля и мотоцикл, погибли пять человек и пострадали двое. Об этом сообщает региональное управление МВД.





Авария произошла на 13-м километре трассы Большая Соснова — Частные. По предварительной информации, грузовик из-за повреждения колеса выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Chery, Lada и мотоциклом, сообщает МВД. Водитель и три пассажира иномарки погибли, также скончался водитель мотоцикла. Как пишет Telegram-канал «112», среди погибших двое — дети. В то же время ТАСС со ссылкой на МВД пишет, что среди погибших детей нет.





Пострадавшие — водитель грузовика и пассажир мотоцикла. Их доставили в больницу, сообщает управление МВД по Пермскому краю.