Путин передал иностранные доли в «дочках» Danone и «Балтики» под управление Росимущества

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные доли в компаниях Danone и «Балтика» переходят под временное управление Росимущества. Документ опубликован на портале правовой информации.





Под контроль российского государства перешли акции «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон Трейд», говорится в указе. Росимущество также получило в управление 100% акций «Балтики», распределенных между Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Deutschland GmbH и «Хоппи юнион», сказано в документе.





Сегодняшним указом внесены изменения в документ, подписанный Путиным в конце апреля. Тогда президент передал во временное управление активы энергетических компаний — 83,73% акций «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper) и 98% акций «Фортум» (принадлежит финской Fortum).





Danone, французский производитель молочных продуктов, в марте 2022 года объявил о приостановке инвестиционных проектов в России. В октябре компания сообщила о начале передачи российских активов.





Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group, владеющая «Балтикой», в марте 2022 года также объявила об ограничении своей работы в РФ. В июне 2023-го компания сообщила, что заключила соглашение о продаже российской «дочки». Покупателя и цену производитель не назвал.