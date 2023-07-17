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Власти сообщили, что работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена
Ранее на Крымском мосту произошло ЧП undefined
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Власти сообщили, что работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена

Ранее на Крымском мосту произошло ЧП

Глава Темрюкского района Федор Бабенков заявил, что паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем временно прекратила свою работу. Он призвал жителей и гостей Кубани не планировать проезд через этот маршрут, а также не пользоваться Крымским мостом в связи со сложившейся ситуацией. 


Власти Крыма попросили туристов оставаться в своих гостиницах, санаториях и пансионатах. К отдыхающим обратился министр курортов Вадим Волченко. Он призвал пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения, «информация о которых будет постоянно обновляться».


Также временно на полуострове было приостановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту, сообщили в компании-перевозчике.


Утром 17 июля Аксенов сообщил, что движение на Крымском мосту «из-за чрезвычайного происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края». Он рассказал, что уже провел разговор с министром транспорта России Виталием Савельевым. 


На полуострове принимаются меры для восстановления ситуации, подчеркнул Аксенов. Он также попросил всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Характер повреждений на мосту глава региона не уточнил. 


Кроме того, Аксенов призвал автомобилистов не пользоваться для проезда Крымским мостом, а проезжать из-за соображений безопасности по территории новых регионов. Там уже организован сухопутный маршрут, подтвердили в Минтрансе.  

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Аксенов призвал туристов выбирать сухопутный маршрут через новые регионы вместо Крымского моста

Ранее политик сообщил о ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Кубани 17 июля 2023
Dailystorm - Аксенов призвал туристов выбирать сухопутный маршрут через новые регионы вместо Крымского моста
#крым #краснодарский край #крымский мост
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