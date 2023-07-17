Власти сообщили, что работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена

Глава Темрюкского района Федор Бабенков заявил, что паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем временно прекратила свою работу. Он призвал жителей и гостей Кубани не планировать проезд через этот маршрут, а также не пользоваться Крымским мостом в связи со сложившейся ситуацией.





Власти Крыма попросили туристов оставаться в своих гостиницах, санаториях и пансионатах. К отдыхающим обратился министр курортов Вадим Волченко. Он призвал пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения, «информация о которых будет постоянно обновляться».





Также временно на полуострове было приостановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту, сообщили в компании-перевозчике.





Утром 17 июля Аксенов сообщил, что движение на Крымском мосту «из-за чрезвычайного происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края». Он рассказал, что уже провел разговор с министром транспорта России Виталием Савельевым.





На полуострове принимаются меры для восстановления ситуации, подчеркнул Аксенов. Он также попросил всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Характер повреждений на мосту глава региона не уточнил.





Кроме того, Аксенов призвал автомобилистов не пользоваться для проезда Крымским мостом, а проезжать из-за соображений безопасности по территории новых регионов. Там уже организован сухопутный маршрут, подтвердили в Минтрансе.