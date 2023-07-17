Песков заявил, что зерновая сделка фактически прекратила свое существование

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Срок зерновой сделки закончился 17 июля.





Он также отметил, что часть, касающаяся России в этом соглашении, не выполнена до сих пор. Песков указал: как только она будет реализована, Москва незамедлительно вернется к выполнению договоренностей.





Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российская сторона официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Захарова также пообещала в ближайшее время детально разъяснить позицию министерства.





12 июля стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложением, нацеленным на продление зерновой сделки. Отправленный генеральным секретарем документ затрагивает в том числе и вопросы по расчетам через Россельхозбанк.





7 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ООН не справилась с выполнением российской части договоренностей в рамках зерновой сделки. По ее словам, в данной организации понимают, что реализация соглашения с их стороны была полностью провалена.





17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о продлении зерновой сделки на 60 дней — до 17 июля. Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку 22 июля 2022 года в Стамбуле. Стороны обязались обеспечить безопасный вывоз украинской сельхозпродукции, ООН взяла на себя обязательства по снятию ограничений на экспорт российского зерна и удобрений. Первая часть сделки была заключена на 120 дней, 17 ноября стороны договорились продлить соглашение на четыре месяца, а 18 марта — еще на два месяца.