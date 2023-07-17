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В Кремле рассказали о поручении Путина отремонтировать Крымский мост
Вице-премьер Марат Хуснуллин по поручению президента вылетает на место происшествия undefined
Новости

В Кремле рассказали о поручении Путина отремонтировать Крымский мост

Вице-премьер Марат Хуснуллин по поручению президента вылетает на место происшествия

Российский лидер Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту после атаки беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Хуснуллин уже вылетел в Крым. Песков также сообщил журналистам, что дополнительные меры безопасности на полуострове после теракта на Крымском мосту пока не обсуждались, однако они постоянно совершенствуются.


Официальный представитель Кремля заметил, что полуостров в настоящий момент испытывает дополнительную туристическую нагрузку. По словам Пескова, сейчас возникают очереди к пунктам досмотра, и об этом неоднократно заводили речь на совещаниях у Путина. В частности, говорилось о том, что, конечно, главной задачей является обеспечение безопасности, добавил пресс-секретарь главы государства.


Песков признался, что в Кремле знают причину ЧП на Крымском мосту и тех, кто стоит за этим террористическим актом. Данный инцидент «потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер, дополнительной работы», отметил Песков. Он также сказал, что пока «о каких-то иных мерах [безопасности в Крыму] в настоящий момент разговор не велся».


Кроме того, как сообщил Песков, Путин поручил оказать помощь людям, находящимся в пути на крымском направлении после атаки на мост. СВО на Украине будет продолжена, а достижение всех ее целей в перспективе станет ответом в том числе на подрыв Крымского моста, добавил официальный представитель Кремля.


Об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов около 04:20 мск. В Минтрансе заявили, что на пролетах со стороны Крыма повреждено дорожное полотно. Сами конструкции пролетов находятся на опорах, которые не получили повреждений, добавили в ведомстве.


В результате ЧП погибли мужчина и женщина из Белгородской области, сказал глава региона Вячеслав Гладков. Дочь семейной пары ранена, у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.


В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) утверждают, что на Крымский мост была совершена атака в 03:05 мск двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

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#дмитрий песков #теракт #крымский мост #украина #путин
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