Двое мужчин задержаны за вымогательство 100 миллионов рублей у бывшего замглавы Росприроднадзора Митволя

Правоохранители задержали двоих мужчин, вымогавших 100 миллионов рублей у находящегося под следствием бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщает ТАСС. По данным источника агентства, задержание проходило в центре Красноярска.





Отмечается, что мужчины просили деньги у Митволя, занимавшего пост председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», за обеспечение ему мягкого приговора по уголовному делу о хищении бюджетных средств.





Источник рассказал, что сейчас с задержанными ведутся следственные действия. После допроса будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.





Олега Митволя арестовали в июне прошлого года по подозрению в хищении 950 миллионов рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске. Против него тогда возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Позднее Митволь заключил со следствием досудебное соглашение.





Daily Storm ранее писал, что врачи обнаружили у Митволя два новообразования. Также дочь экс-замглавы Росприроднадзора Алиса записала открытое обращение к директору ФСБ Александру Бортникову. Девушка считает, что отца пытаются убрать. По мнению Алисы, это связано с нынешним строительством метротрама в Красноярске. Митволю грозит до 10 лет тюрьмы по статье за мошенничество.





Работы по строительству метрополитена в Красноярске стартовали в 1993 году, но не раз приостанавливались из-за проблем с финансированием. Первоначально планировалось 30 станций на трех линиях. Окончательно строительство «подземки» законсервировали в 2013 году.





Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 миллионов рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту «Чистый воздух» (нацпроект «Экология»), сообщал ТАСС. Общая длина линии красноярского метро составляет 12,65 километра.