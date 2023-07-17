Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу грантов на разработки в сфере IT

Министерство цифрового развития России до 1 сентября приостановит выдачу новых грантов на разработку в сфере IT. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.





Минцифры также планирует к этому же сроку обновить состав органов принятия решений и пул экспертов, оценивающих все поступающие заявки. В ведомстве уверены, что оптимизация позволит обеспечить прозрачность и публичность всех этапов запуска и реализации подобных проектов в РФ.





Кроме того, будет проведена независимая оценка компетенции всех сотрудников Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), выступающего в качестве основного оператора по выдаче грантов. В частности, произведут аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022–2023 годы и отменят их в случае, если в их чистоте возникнут сомнения.





В ведомстве отметили, что будут рады любой профессиональной помощи от организаций, имеющих опыт оптимизации подобных сложных систем и процессов, кадрового и организационного аудита. Обратная связь будет осуществляться через электронную почту министра цифрового развития Максута Шадаева, туда можно отправлять предложения.