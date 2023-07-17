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Минюст внес организацию «Новая газета — Европа» в список нежелательных в России
Ранее Генпрокуратура признала ее деятельность нежелательной на территории РФ undefined
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Минюст внес организацию «Новая газета — Европа» в список нежелательных в России

Ранее Генпрокуратура признала ее деятельность нежелательной на территории РФ

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных организаций «Новую газету — Европа». О соответствующем решении стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте ведомства 17 июля.


В пресс-службе Минюста заявили, что внесли организацию в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора России от 26 июня.


В министерстве также отметили, что «Новая газета — Европа» включена в список в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».


Ранее нежелательной деятельность в России этой организации признала Генпрокуратура. В ведомстве отметили, что фактически организация осуществляет деятельность «по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам РФ». В том числе она распространяет материалы ФБК* и «Штабов Навального»*.


* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и «Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями в РФ по решению суда. ФБК и «Штабы Навального» также признаны в России НКО — иностранными агентами.

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#минюст #нежелательные организации #рф
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