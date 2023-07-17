Минюст внес организацию «Новая газета — Европа» в список нежелательных в России

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных организаций «Новую газету — Европа». О соответствующем решении стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте ведомства 17 июля.





В пресс-службе Минюста заявили, что внесли организацию в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора России от 26 июня.





В министерстве также отметили, что «Новая газета — Европа» включена в список в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».





Ранее нежелательной деятельность в России этой организации признала Генпрокуратура. В ведомстве отметили, что фактически организация осуществляет деятельность «по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам РФ». В том числе она распространяет материалы ФБК* и «Штабов Навального»*.





* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и «Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями в РФ по решению суда. ФБК и «Штабы Навального» также признаны в России НКО — иностранными агентами.