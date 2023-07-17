База ЧВК «Вагнер» в Молькино прекратит свое существование 30 июля

База ЧВК «Вагнер» на хуторе Молькино в Краснодарском крае прекращает свое существование. Об этом сообщили сами бойцы организации в видео, опубликованном в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера». В этом сообщении говорится, что база компании полностью прекратит свою работу с 30 июля.





По словам бойцов частной военной компании, после прекращения работы базы они убудут в «новые места дислокации», но куда именно, не уточняется.





На объекте прошел процесс снятия флагов России и частной военной организации, которые, по словам бойцов, будут переданы в мемориальный комплекс компании в городе Горячий Ключ. Он находится в 29 километрах от Молькино.





24 июня бизнесмен Евгений Пригожин объявил, что вагнеровцы блокировали Ростов-на-Дону. Бизнесмен потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба. Против Пригожина открыли уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Путин назвал действия руководства ЧВК «Вагнер» предательством и ударом в спину.





Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин заявил, что решил остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Путин 26 июня выразил признательность Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. 27 июня ФСБ прекратила уголовное дело против Пригожина о попытке мятежа.





27 июня Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина на территорию республики. По словам политика, вагнеровцы сейчас в своих лагерях. Лукашенко заявил, что в недавнем разговоре с ним Пригожин говорил о намерении «работать во благо России и выполнять свой долг до конца».