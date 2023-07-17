Хуснуллин сообщил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста запустят 15 сентября

Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй — в ноябре 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным, посвященном взрыву на Крымском мосту.





Вице-премьер сообщил главе государства, что автомобильное движение для легковых автомобилей по Крымскому мосту может быть запущено в реверсивном движении 17 июля до полуночи, если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств.





Хуснуллин также рассказал, что один пролет дорожной части Крымского моста в сторону Керчи не подлежит восстановлению — он был уничтожен и в дальнейшем будет демонтирован для замены. При этом повреждений в опорах объекта специалистами выявлено не было, подчеркнул чиновник. Железнодорожная часть Крымского моста работает в штатном режиме.





Об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов около 04:20 мск. В Минтрансе заявили, что на пролетах со стороны Крыма повреждено дорожное полотно. Сами конструкции пролетов находятся на опорах, которые не получили повреждений, добавили в ведомстве.





В результате ЧП погибли мужчина и женщина из Белгородской области, сказал глава региона Вячеслав Гладков. Дочь семейной пары ранена, у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.





В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) утверждают, что на Крымский мост была совершена атака в 03:05 мск двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Теракт».