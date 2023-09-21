Лавров пошутил в ООН, что Россия «страдает от изоляции»

Единственной проблемой России являются «страдания от изоляции», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом в штаб-квартире ООН. Так дипломат ответил на вопрос иностранного собеседника, как у него дела.





Генсек ЛАГ оценил шутку министра, отметив, что в российскую переговорную стоит целая очередь. Слова Лаврова и Абу аль-Гейта привела в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.





После начала специальной военной операции на Украине Россия стала мировым лидером по количеству наложенных на нее санкций, опередив Иран. До начала СВО против Москвы ввели почти 2700 ограничительных мер, после — еще свыше 15 тысяч. Многие компании покинули российский рынок, но часть из них вернулись.





Также после начала конфликта некоторые международные организации приостановили членство России, но Москва и сама объявляла о выходе из них из-за политизации сотрудничества.





В конце апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается самоизолироваться и будет расширять сотрудничество с дружественными странами.