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ФСБ задержала в Новосибирске четверых полицейских по делу о сети нелегальных казино
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Фигурантами стали сотрудники службы экономической безопасности и противодействия коррупции undefined
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ФСБ задержала в Новосибирске четверых полицейских по делу о сети нелегальных казино

Фигурантами стали сотрудники службы экономической безопасности и противодействия коррупции

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали четверых высокопоставленных полицейских, сообщает «КП». Все они являются фигурантами дела о сети нелегальных казино в городе.


Все задержанные, предварительно, являлись сотрудниками службы экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК). По данным источника портала НГС, бывшего начальника городского ОБЭПа Андрея Хомина сняли буквально с трапа самолета, когда он прилетел в Новосибирск из Москвы. В марте 2023-го Хомин написал рапорт об уходе на пенсию.


Источник утверждает, что задержанные подозреваются в покровительстве игорному бизнесу. Речь идет о так называемом крышевании нелегальных казино. Делом занимается группа московских силовиков.


Источники НГС также сообщили, что задержанный ранее начальник ОЭБиПК Центрального района Александр Умеров уже заключил со следствием досудебное соглашение.


Умерова задержали 20 декабря прошлого года. Экс-полицейский обвиняется в покровительстве нелегальному игорному бизнесу в Новосибирске. По версии силовиков, за свои услуги Умеров каждый месяц получал от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Накануне мужчине продлили срок содержания под стражей. В СИЗО Умерова оставили до 20 ноября.

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#новосибирск #задержание #фсб #казино #полиция
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