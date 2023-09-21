Новости
Новости 18+
St
Власти сообщили об атаке украинского танка на Чаусовское сельское поселение в Брянской области
18+
Однако губернатор Богомаз опроверг эти данные в разговоре с Daily Storm undefined
Новости

Власти сообщили об атаке украинского танка на Чаусовское сельское поселение в Брянской области

Однако губернатор Богомаз опроверг эти данные в разговоре с Daily Storm

Танк ВСУ обстрелял Чаусовское сельское поселение Погарского района Брянской области, пострадало имущество граждан и юридических лиц, на территории населенного пункта введен режим ЧС. Об этом РИА Новости сообщил глава районной администрации Сергей Цыганок.


Собеседник агентства указал, что режим чрезвычайной ситуации введен из-за ущерба, нанесенного действиями противника. Властям пока не поступали заявления от собственников о том, какое конкретно имущество пострадало в результате обстрела, сказал глава администрации.


В то же время губернатор региона Александр Богомаз в разговоре с Daily Storm опроверг сообщения об ударах по населенному пункту. В приемной администрации Чаусовского сельского поселения также не подтвердили изданию эту информацию. Позже глава региона все же подтвердил Daily Storm обстрел села в Погарском районе.


В правительстве Брянской области сообщили ТАСС, что в одном из сел Погарского района ввели режим ЧС после обстрела 20 сентября, но не уточнили, о каком населенном пункте идет речь. Собеседник агентства также не упомянул, была ли это атака танка.


Власти регулярно сообщают об ударах ВСУ по российским регионам, в том числе не граничащим с Украиной. Противник применяет беспилотники, артиллерию и другое вооружение.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем

Еще три дрона сбито в Курской, Белгородской и Орловской областях, заявили в ведомстве 21 сентября 2023
Dailystorm - Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем
#брянская область #украина #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»