Власти сообщили об атаке украинского танка на Чаусовское сельское поселение в Брянской области

Танк ВСУ обстрелял Чаусовское сельское поселение Погарского района Брянской области, пострадало имущество граждан и юридических лиц, на территории населенного пункта введен режим ЧС. Об этом РИА Новости сообщил глава районной администрации Сергей Цыганок.





Собеседник агентства указал, что режим чрезвычайной ситуации введен из-за ущерба, нанесенного действиями противника. Властям пока не поступали заявления от собственников о том, какое конкретно имущество пострадало в результате обстрела, сказал глава администрации.





В то же время губернатор региона Александр Богомаз в разговоре с Daily Storm опроверг сообщения об ударах по населенному пункту. В приемной администрации Чаусовского сельского поселения также не подтвердили изданию эту информацию. Позже глава региона все же подтвердил Daily Storm обстрел села в Погарском районе.





В правительстве Брянской области сообщили ТАСС, что в одном из сел Погарского района ввели режим ЧС после обстрела 20 сентября, но не уточнили, о каком населенном пункте идет речь. Собеседник агентства также не упомянул, была ли это атака танка.





Власти регулярно сообщают об ударах ВСУ по российским регионам, в том числе не граничащим с Украиной. Противник применяет беспилотники, артиллерию и другое вооружение.