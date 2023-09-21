Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал власти Украины вернуться к «границам 1991 года» и войти в состав РФ в качестве нового округа.





Накануне, 20 сентября, украинский президент Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН озвучил два требования к России для завершения конфликта. Он призвал полностью вывести российские войска, в том числе Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года. Второй пункт, который озвучил Зеленский, — полный возврат Украине контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, в Керченском проливе.





В комментарии РИА Новости запорожский чиновник выразил мнение, что Украине «пора вернутся к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза».





С учетом новых реалий федеральный округ в составе РФ «вполне может появиться после освобождения всего постукраинского пространства от власти нацистов», полагает Рогов.





При этом Зеленский, ставя условия по прекращению боевых действий, не смог «обновить репертуар» для выступления в ООН, добавил руководитель движения «Мы вместе с Россией». Заигранные концерты никто не смотрит, а билеты на них не покупают, напомнил украинскому президенту Владимир Рогов.