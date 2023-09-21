Власти Санкт-Петербурга рассказали, сколько автомобилей отечественного производства они используют

Более 2/3 автомобилей, на которых ездят чиновники из правительства и администрации Санкт-Петербурга, сделаны в России. Об этом Daily Storm рассказали в пресс-службе администрации Северной столицы.





«Более 2/3 автомобилей в СПбГБАУ «Смольнинское» произведены на территории Российской Федерации, что подтверждается записями в паспортах транспортных средств. Причем в подавляющем большинстве эти машины построены на петербургских заводах», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.





В администрации добавили, что обновление автопарка производится за счет машин российских производителей.





4 сентября президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2024 года пересадить чиновников на отечественные автомобили.





В августе Путин рассказывал, что ведомства просили о возможности продолжать закупать машины иностранного производства, но он им ответил, что «это должно быть абсолютно исключено и чиновникам нужно ездить на отечественных автомобилях».





Президент сказал, что «где-то будет поскромнее, чем раньше». Он добавил: все чиновники должны понимать, что нужно стремиться к развитию российских брендов автомобилей.