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Власти Санкт-Петербурга рассказали, сколько автомобилей отечественного производства они используют
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Более 2/3 машин, на которых ездят чиновники из кабмина и администрации губернатора, сделаны в России Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
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Власти Санкт-Петербурга рассказали, сколько автомобилей отечественного производства они используют

Более 2/3 машин, на которых ездят чиновники из кабмина и администрации губернатора, сделаны в России

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Более 2/3 автомобилей, на которых ездят чиновники из правительства и администрации Санкт-Петербурга, сделаны в России. Об этом Daily Storm рассказали в пресс-службе администрации Северной столицы.


«Более 2/3 автомобилей в СПбГБАУ «Смольнинское» произведены на территории Российской Федерации, что подтверждается записями в паспортах транспортных средств. Причем в подавляющем большинстве эти машины построены на петербургских заводах», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.


В администрации добавили, что обновление автопарка производится за счет машин российских производителей.


4 сентября президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2024 года пересадить чиновников на отечественные автомобили.


В августе Путин рассказывал, что ведомства просили о возможности продолжать закупать машины иностранного производства, но он им ответил, что «это должно быть абсолютно исключено и чиновникам нужно ездить на отечественных автомобилях».


Президент сказал, что «где-то будет поскромнее, чем раньше». Он добавил: все чиновники должны понимать, что нужно стремиться к развитию российских брендов автомобилей.

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Путин поручил пересадить чиновников на отечественные авто до 1 февраля

Глава государства ждет доклад по этому вопросу 4 сентября 2023
Dailystorm - Путин поручил пересадить чиновников на отечественные авто до 1 февраля
#санкт-петербург #отечественные авто #автомобили
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