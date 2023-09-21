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Генсек ООН заявил, что человечество «открыло врата в ад»
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Об этом Антониу Гутерриш сказал в своем выступлении на саммите по изменению климата undefined
Новости

Генсек ООН заявил, что человечество «открыло врата в ад»

Об этом Антониу Гутерриш сказал в своем выступлении на саммите по изменению климата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на своем выступлении на саммите по изменению климата заявил, что человечество «открыло врата в ад». Он пояснил, что люди допустили усугубление климатического кризиса.


По словам Гутерриша, это произошло, потому что люди вызвали глобальное потепление, наводнения и лесные пожары. Его цитирует ТАСС.


Генсек ООН призвал всех «наверстать упущенное время из-за нерасторопности, политики выкручивания рук и неприкрытой жадности с укоренившимися интересами зарабатывать миллиарды на ископаемом топливе».


Богатые государства должны довести выбросы парниковых газов до нулевого уровня к 2040 году, убежден Гутерриш. Он отметил: анализ ООН показывает, что эта задача «выполняется далеко не всеми».


Генсек международной организации добавил, что у многих беднейших стран есть полное право злиться, «что они больше всего страдают от климатического кризиса, который не они создали».


 Антониу Гутерриш заявил, что будущее человечества в наших руках, и призвал изменить ситуацию с климатическим кризисом.

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#гутерриш #климат #оон
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