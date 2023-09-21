Немецкий канцлер Шольц обвинил Путина в желании захватить Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался о президенте России Владимире Путине во время выступления в ООН. Слова политика приводит Die Welt. Шольц, в частности, призвал Путина выполнить требование Генеральной Ассамблеи ООН о выводе российских войск.





По словам немецкого канцлера, президент РФ якобы намерен «осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины».





«Ничто сегодня не звучит громче, чем молчание России в ответ на этот глобальный призыв к миру», — сказал Шольц.





Ранее германский канцлер провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Политики обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине.





Шольц не стал прогнозировать сроки окончания конфликта на Украине. Однако заверил Киев в постоянной поддержке со стороны Берлина. Тем не менее, говоря о возможности поставок Украине ракет Taurus, Шольц отметил, что не может допустить принятие Германией «неверных решений, которые имели бы фатальные последствия».





В середине августа Шольц признался, что задача германского правительства — не дать втянуть ФРГ в конфликт на Украине. В связи с этим в зоне боестолкновения нет и не будет немецких военнослужащих, заверил политик.





Шольц при этом считает поставки оружия Украине правильным решением, поскольку «Россия напала на соседнюю страну, чтобы присвоить себе ее территорию или большую часть, что неприемлемо».





Германия занимает второе место после США по объемам военной помощи Украине. В Кремле не раз обращали внимание на то, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении военных ВСУ лишь затягивают конфликт, а не изменяют ситуацию на поле боя.