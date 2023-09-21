Картаполов рассказал, что в России создают самую прогрессивную в мире систему мобилизации

Недостатки, которые вскрылись во время частичной мобилизации, практически устранены, идет работа для того, чтобы российская система мобилизационного развертывания была самой передовой в мире. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.





В годовщину с начала частичной мобилизации парламентарий также сказал, что «все идет своим чередом, выводы сделаны, реакция абсолютно верная».





Мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. Она продлилась чуть дольше месяца. По официальным данным, на службу в ВС РФ призвали свыше 300 тысяч человек.





Указа о завершении мобилизации нет. СМИ неоднократно писали о возможности второй волны призыва, но власти опровергают эти данные. Так, 5 сентября Картаполов назвал фейком опубликованный в Сети «приказ Минобороны России» о проведении дополнительной мобилизации.