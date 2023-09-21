Алиев извинился перед Путиным за гибель российских миротворцев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным принес извинения за гибель российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на официальном сайте пресс-службы Кремля.





Алиев заверил, что будет проведено тщательное расследование произошедшего, все виновные понесут должное наказание. Азербайджанский лидер также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.





Президенты обсудили договоренности о прекращении огня между Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном, первоочередные шаги по стабилизации обстановки и решению гуманитарных проблем, говорится в сообщении Кремля.





Путин отметил важность обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Алиев подтвердил готовность взаимодействовать по этим вопросам с миротворческим контингентом РФ.





Российские миротворцы погибли в Карабахе 20 сентября. Минобороны сообщило, что автомобиль с военными обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг.





Новое обострение конфликта в Карабахе произошло 19 сентября. Минобороны Азербайджана сообщило, что начало «локальные антитеррористические мероприятия» в регионе, и потребовало роспуска правительства непризнанной республики и вывода оттуда армянских военных. Ереван утверждал, что в Карабахе нет армянских военных.





Баку обвинил Ереван в усилении боевых позиций в Карабахе, а также систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. 20 сентября стороны достигли соглашения о прекращении огня и разоружении сил Нагорно-Карабахской Республики.





Степанакерт и Баку договорились решить вопросы реинтеграции региона и обеспечения прав армянского населения на встрече в азербайджанском Евлахе. Переговоры прошли 21 сентября.