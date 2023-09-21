Эксперт Роспотребнадзора: Жесткие ограничения из-за коронавируса вряд ли появятся в этом эпидсезоне

Замглавы по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что сейчас нет оснований для введения жестких ограничений из-за коронавируса. Он добавил, что суровые ограничения вряд ли появятся в этом эпидемиологическом сезоне.





Ученый выступил на пресс-конференции «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период». Он заявил, что в настоящий момент нет «никаких предпосылок для введения каких-либо жестких ограничительных мероприятий, и они не предвидятся». Горелова цитирует ТАСС.





По словам эксперта, почти каждый человек «так или иначе встречался» с инфекцией COVID-19, поэтому в России сформировался постинфекционный и поствакцинальный иммунитет. Следовательно, теперь коронавирус будет протекать абсолютно иначе, пояснил он.





Горелов также обратил внимание на статистику заболеваемости этого года по сравнению с прошлым. На 37-й неделе 2022 года было зафиксировано 370 тысяч случаев ковида за неделю в стране, а на 37-й неделе 2023 года — чуть более 11 тысяч. Статистику приводит «Интерфакс».





Поэтому сейчас нельзя говорить, «что в ближайшее время нас ждет какая-то катастрофа» в связи с заболеваемостью коронавирусом, заключил он.





По данным оперштаба, показатель заболеваемости COVID-19 за неделю с 11 сентября по 17 сентября вырос на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель составил 8,2 случая на 100 тысяч населения.