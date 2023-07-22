Захватившего особняк в элитном поселке под Истрой ликвидировали при штурме

В Истре при задержании ликвидировали стрелка, захватившего коттедж в поселке «Шервуд». Об этом сообщили в правоохранительных органах. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.





По данным СМИ, нападавший — 35-летний уроженец Красноярского края Вячеслав Черненко. Он приехал из Сибири и имел проблемы с психикой. По данным очевидцев, мужчина «начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль».





Есть информация, что нападавший нашел адрес коттеджа по объявлению, и, поскольку там никто сейчас не живет, планировал заселиться в доме. Хозяйка участка якобы сейчас находится за границей.





Ранее в коттеджном поселке «Шервуд» под Истрой в Подмосковье неизвестный вооруженный мужчина проник в частный дом. По некоторым данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал сопротивление сотрудникам ЧОП, а также полицейскому, тогда на место инцидента прибыл СОБР, который блокировал злоумышленника. Затем было решено штурмовать особняк.