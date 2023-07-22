Депутат Госдумы Бородай попал под обстрел в одном из регионов проведения СВО

Депутат Госдумы Александр Бородай попал под обстрел в одном из регионов проведения специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в Telegram-канале «Союз добровольцев Донбасса». Его возглавляет сам парламентарий.





В сообщении, опубликованном в канале, говорится, что командир бригады Бородай не пострадал, однако ранения получили два офицера. Не уточняется, где это произошло, но указано, что артиллерийский обстрел случился «при выезде с передовых позиций одного из батальонов».





Позже депутат Госдумы Петр Толстой в Telegram-канале предложил представить Бородая к ордену Мужества «за многолетние заслуги». Также Толстой поддержал предложение наградить таким же знаком посмертно погибшего военкора Ростислава Журавлева.





Днем 22 июля РИА Новости сообщило, что при обстреле со стороны украинской армии в зоне спецоперации погиб военкор издания Ростислав Журавлев. Ранения также получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский.





Газета «Известия» проинформировала, что при обстреле были ранены корреспондент издания Роман Польшаков и оператор телеканала. Сообщалось также, что под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки попали корреспонденты ТАСС, «России» и сотрудники пресс-службы администрации Запорожской области.