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В Майкопе внедорожник наехал на отдыхавших в парке детей, погиб девятилетний мальчик
Сообщается, что травмы получили девять человек undefined
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В Майкопе внедорожник наехал на отдыхавших в парке детей, погиб девятилетний мальчик

Сообщается, что травмы получили девять человек

Внедорожник наехал на прохожих в парке Майкопа на набережной, пострадали девять человек, среди которых шестеро несовершеннолетних. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в результате ДТП погиб ребенок 2014 года рождения. 


Он также уточнил, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы.


По информации регионального управления МВД, во внедорожнике находились четверо детей. В больницу доставлены водитель внедорожника, взрослый пассажир и ребенок 2016 года рождения. Еще трое детей пострадали, отметили в пресс-службе ведомства. 


В этот же день произошла авария с участием рейсового автобуса и КамАЗа в Кабардино-Балкарии. Минздрав региона заявил, что число пострадавших ДТП составило 15 человек.  

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В Кабардино-Балкарии в ДТП с участием КамАЗа и автобуса пострадали 15 человек

О жертвах в данный момент информации нет 22 июля 2023
Dailystorm - В Кабардино-Балкарии в ДТП с участием КамАЗа и автобуса пострадали 15 человек
#жертвы #дтп #дети #майкоп #адыгея
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