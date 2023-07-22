В Майкопе внедорожник наехал на отдыхавших в парке детей, погиб девятилетний мальчик

Внедорожник наехал на прохожих в парке Майкопа на набережной, пострадали девять человек, среди которых шестеро несовершеннолетних. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в результате ДТП погиб ребенок 2014 года рождения.





Он также уточнил, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы.





По информации регионального управления МВД, во внедорожнике находились четверо детей. В больницу доставлены водитель внедорожника, взрослый пассажир и ребенок 2016 года рождения. Еще трое детей пострадали, отметили в пресс-службе ведомства.





В этот же день произошла авария с участием рейсового автобуса и КамАЗа в Кабардино-Балкарии. Минздрав региона заявил, что число пострадавших ДТП составило 15 человек.