В Кабардино-Балкарии в ДТП с участием КамАЗа и автобуса пострадали 15 человек

Авария с участием рейсового автобуса и КамАЗа произошла в Кабардино-Балкарии. Пресс-служба республиканского управления МВД сообщала, что травмы получили 12 человек. Позже минздрав региона заявил, что число пострадавших возросло до 15.





Подробностей об их состоянии сейчас нет. В Минздраве также сообщили, что вся медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, а ситуацию на личном контроле держит глава республики Казбек Коков.





16 июля на трассе в Большесосновском районе Пермского края столкнулись три автомобиля и мотоцикл, погибли пять человек и пострадали двое.





Авария произошла на 13-м километре трассы Большая Соснова — Частные. По предварительной информации, грузовик из-за повреждения колеса выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Chery, Lada и мотоциклом.