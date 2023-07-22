ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье девяти участников «Таблиги Джамаат»

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области задержали девятерых сторонников запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*, пишет РБК со ссылкой на ФСБ.





По данным силовиков, местные жители «с позиций культовых сооружений проводили и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, осуществляли подбор и вовлечение в нее новых адептов».





Во время обысков в домах участников «Таблиги Джамаат» нашли «религиозную литературу экстремистского содержания» и «иные предметы, свидетельствующие об их приверженности радикальным направлениям вероисповедания».





23 июня стало известно, что сотрудники ФСБ задержали пятерых покупателей килограмма радиоактивного цезия-137. Его цена составляет 3,5 миллиона долларов. Злоумышленники должны были приобрести вещество по заданию гражданина Украины, потом вывезти его за рубеж и использовать в зоне спецоперации для обвинения России в применении оружия массового поражения, утверждают в ведомстве.





Против подозреваемых уже завели уголовное дело. Они заключены под стражу и дали признательные показания, отметили в Центре общественных связей ФСБ.





*«Таблиги Джамаат» — организация признана экстремистской и запрещена в России.