Глава Крыма Аксенов сообщил об атаке украинского дрона на склад боеприпасов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о детонации на складе боеприпасов после попадания вражеского беспилотника. Население в радиусе пяти километров от места инцидента, отметил он. ЧП случилось в Красногвардейском районе.





По информации Аксенова, разрушений и пострадавших нет. Также было решено приостановить движение на Крымской железной дороге, подчеркнул глава региона.





Крым регулярно подвергается ударам беспилотников. Так, 18 июля Минобороны сообщило, что система противовоздушной обороны уничтожила 17 дронов, еще 11 подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы.





За день до этого нападению подвергся Крымский мост. По версии Национального антитеррористического комитета, объект атаковали два украинских надводных беспилотника. На мосту повреждено дорожное полотно. В момент ЧП на мосту находилась машина с семьей из Белгородской области. Муж и жена погибли, их дочь пострадала. Возбуждено дело о теракте.