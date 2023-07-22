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В Подмосковье пьяный вооруженный мужчина проник в чужой коттедж и отстреливается от силовиков
Принимаются меры по его задержанию undefined
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В Подмосковье пьяный вооруженный мужчина проник в чужой коттедж и отстреливается от силовиков

Принимаются меры по его задержанию

В коттеджном поселке «Шервуд» под Истрой в Подмосковье неизвестный вооруженный мужчина проник в частный дом. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. На поступивший сигнал прибыли охранники и сотрудник полиции, сообщили в МВД. 


Ранее сообщалось, что представитель правоохранительных органов и сотрудники частного охранного предприятия удерживаются в заложниках. Однако в полиции ТАСС эту информацию опровергли. 


Сейчас принимаются меры к его задержанию, подчеркнули представители силовых структур. В настоящий момент злоумышленник блокирован, подчеркнул источник, близкий к полиции. 


На месте работает боевое отделение СОБР. Отмечается, что управление СКР по Московской области возбудило в отношении мужчины уголовное дело по нескольким статьям. 


Сообщается, что 36-летний Вячеслав приехал в Московскую область из Сибири и психически нездоров. Он собирался занять чужой дом, чтобы жить в нем.


30 марта 2021 года около 11 утра правоохранители пришли домой к Владимиру Барданову в коттеджный поселок Новые Вешки в Подмосковье, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Барданов забаррикадировался в доме, открыл огонь и стал бросать гранаты в сторону силовиков. Барданов сгорел в доме, так и не сдавшись правоохранителям.

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Египетские статуи, винный бар и крокодилы: опубликовано видео из дома Барданова

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Dailystorm - Египетские статуи, винный бар и крокодилы: опубликовано видео из дома Барданова
#подмосковье #истра #силовики
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