В Подмосковье пьяный вооруженный мужчина проник в чужой коттедж и отстреливается от силовиков

В коттеджном поселке «Шервуд» под Истрой в Подмосковье неизвестный вооруженный мужчина проник в частный дом. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. На поступивший сигнал прибыли охранники и сотрудник полиции, сообщили в МВД.





Ранее сообщалось, что представитель правоохранительных органов и сотрудники частного охранного предприятия удерживаются в заложниках. Однако в полиции ТАСС эту информацию опровергли.





Сейчас принимаются меры к его задержанию, подчеркнули представители силовых структур. В настоящий момент злоумышленник блокирован, подчеркнул источник, близкий к полиции.





На месте работает боевое отделение СОБР. Отмечается, что управление СКР по Московской области возбудило в отношении мужчины уголовное дело по нескольким статьям.





Сообщается, что 36-летний Вячеслав приехал в Московскую область из Сибири и психически нездоров. Он собирался занять чужой дом, чтобы жить в нем.





30 марта 2021 года около 11 утра правоохранители пришли домой к Владимиру Барданову в коттеджный поселок Новые Вешки в Подмосковье, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Барданов забаррикадировался в доме, открыл огонь и стал бросать гранаты в сторону силовиков. Барданов сгорел в доме, так и не сдавшись правоохранителям.