При обстреле в зоне СВО погиб военкор РИА Новости Журавлев

Агентство РИА Новости сообщило, что при обстреле со стороны украинской армии в зоне спецоперации погиб военкор издания Ростислав Журавлев.





Ранения также получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, а газета «Известия» сообщила, что при обстреле были ранены корреспондент издания Роман Польшаков и оператор телеканала. Им оказывают помощь врачи.





Сообщается, что под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки также попали корреспонденты ТАСС, «России» и сотрудники пресс-службы администрации Запорожской области.





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