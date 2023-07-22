В Москве в ТЦ на Кутузовском проспекте 70 человек обварились кипятком

Горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил источник телеканала «360». В результате ЧП из-за прорыва кипятка ожоги получили 70 человек.





Также сообщается, что около 20 посетителей остаются заблокированными в здании. По другим данным, только три человека госпитализировали в ожоговое отделение.





Ряд Telegram-каналов сообщил, что спасатели ищут человека, который пропал во время ЧП. Позже «112» сообщил, что один человек погиб.





5 апреля в Санкт-Петербурге из-за аварии на тепловых сетях улицу затопило кипятком. На месте прорыва трубы под землю провалился автомобиль. Пострадали двое детей и их дедушка — водитель машины. Ожоги также были зафиксированы у одного сотрудника МЧС и нескольких прохожих.